Разработанный НАПК проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024гг противоречит конституционному регулированию общественных отношений - ВСП

Положения разработанного Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проекта Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 гг., которые касаются нормирования вопросов судоустройства и статуса судей, не могут быть положены в основу изменения законодательства, поскольку противоречат действующему конституционному регулированию общественных отношений, считают в Верховном совете правосудия (ВСП).

Соответствующее решение ВСП об утверждении позиции совета по результатам обобщения предложений судов, органов и учреждений системы правосудия в отношении проекта стратегии обнародовано на сайте совета.

Как сообщается, в ВСП поступили предложения и замечания к проекту стратегии от Совета судей Украины, Национальной школы судей Украины, местных и апелляционных судов, Верховного суда, Высшего специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины, а также Ассоциации развития судейского самоуправления Украины, Ассоциации судей хозяйственных судов Украины, Всеукраинской ассоциации административных судов, Всеукраинской ассоциации судей в отставке.

"На ВСП законом возложена обязанность обобщать предложения судов, органов и учреждений системы правосудия в отношении законодательства касательно их статуса и функционирования, судоустройства и статуса судей. Позиция ВСП, сформированная по результатам такого обобщения, является обязательной для рассмотрения и учета", - подчеркивается в сообщении.

В ВСП пришли к выводу, что проект стратегии разработан без анализа ситуации касательно коррупции и результатов выполнения предыдущей антикоррупционной стратегии, не опирается на объективные и достоверные данные исследований в этой сфере. Указанное противоречит статье 18 закона Украины "О предупреждении коррупции" и статьи 19 Конституции Украины, согласно с которой органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и методом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

"Проектом предусмотрено внесение изменений в действующее законодательство Украины по вопросам судоустройства и статуса судей. Они касаются создания временной независимой Комиссии по вопросам добропорядочности, проверки действующего состава ВСП, установление новых требований к членам ВСП и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, отбора новых членов этих органов, оценки добропорядочности судей и кандидатов на должность судьи, введения механизмов пересмотра решений предыдущего состава ВККСУ, предоставления НАПК, совету судей Украины и Общественному совету добропорядочности новых механизмов инициирования дисциплинарного производства в отношении судей, введения возможности лишения статуса судей в отставке за поведение, несовместимое со званием судьи, изменения порядка избрания судей на административные должности и тому подобное", - указывается в сообщении ВСП.

В совете отмечают, что законодательство Украины не предоставляет НАПК полномочий по формированию плана действий и мер в сфере судоустройства и статуса судей, поэтому эти вопросы могут быть предметом регулирования стратегии.

В решении также указывается, что реформа органов правосудия не является чисто антикоррупционной мерой и должна осуществляться не только в интересах борьбы с коррупцией, а, главным образом, с целью совершенствования и повышения эффективности работы судов, органов судейского управления, а следовательно, и государственного аппарата страны в целом.

Обобщив позиции судов, ВСП указал на неприемлемость конкретных положений проекта.

В частности, что касается введения проверки членов ВСП временной независимой Комиссией по вопросам добропорядочности в решении указывается, что такая комиссия по своей сути и полномочиям аналогична комиссии, деятельность которой решением Конституционного суда от 11 марта 2020 года признана неконституционной. Возможность создания органов и учреждений для проверки членов конституционного органа государственной власти законодательством не предусмотрена. Согласно Конституции Украины принимать участие в формировании органов государственной власти, тем больше конституционных органов, имеют право граждане Украины, а не иностранцы. Международные партнеры могут иметь исключительно совещательную функцию в формировании таких органов. Участие международных партнеров в формировании конституционных государственных органов фактически является посягательством на государственный суверенитет Украины.

Предложенное проектом требование по проверке на добропорядочность действующих членов ВСП, большинство из которых являются судьями и уже прошли указанную проверку, ставит под сомнение установленные законом порядок и процедуру назначения судьи на должность, и опровергает легитимность этой процедуры.

Норма о введении механизма лишения статуса судей в отставке за поведение, которое является несовместимым со званием судьи, допущенное как до, так и после увольнения, нарушает конституционные гарантии независимости судьи.

Проектом предусмотрено применение к судье стандарта доказывания "обоснованное сомнение в добродетели", то есть фактически предлагается установление принципа "презумпции виновности", что противоречит Конституции Украины, а также положениям Уголовного процессуального кодекса Украины.

В решении ВСП о норме, согласно с которой дисциплинарные палаты при ВСП, сформированные на основании конкурса, осуществляют рассмотрение дисциплинарных дел в отношении судей, указано следующее: "Осуществление дисциплинарного производства является исключительной компетенцией дисциплинарных органов ВСП - коллегиального, независимого конституционного органа государственной власти и судейского управления, что в полной мере соответствует международным стандартам в сфере судопроизводства. Исчерпывающий перечень оснований дисциплинарной ответственности судьи определен законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" (семь признаков существенного дисциплинарного проступка, 24 вида дисциплинарных проступков). Итак, утверждение об отсутствии действенных перманентных механизмов поддержания добропорядочности судейского корпуса имеет декларативный характер и не соответствует действительности".

ВСП раскритиковал также положение проекта о получении НАПК права доступа к ведомостям, которые содержат банковскую тайну, по письменному запросу без решения суда.

"Банковская тайна относится к охраняемым законом тайнам и именно поэтому требует судебного контроля. Инициатива НАПК получать вне судебного контроля данные, содержащие охраняемую законом банковскую тайну, противоречит многочисленным нормам действующего законодательства", - говорится в решении.

Предложение по осуществлению администрирования программного обеспечения системы декларирования состояния непосредственно НАПК и размещения соответствующего программно-аппаратного комплекса в его помещениях неприемлемо из-за коррупционных рисков.

ВСП в своем решении отметил, что в действующем антикоррупционном законодательстве заложено достаточно механизмов проверки и контроля субъектов декларирования, в частности судей, членов ВСП, ВККСУ, а также работников суда. Вместо этого проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы не соответствует требованиям нормотворческой техники, носит декларативный характер, содержит противоречивые утверждения. Достижение целей преодоления коррупции не должно сопровождаться введением новых неоправданных процедур, которые по своему содержанию противоречат конституционным принципам, являются нивелирующими гарантии судейской независимости и наносят ущерб авторитету правосудия.

ВСП решил признать проект противоречащим действующему конституционному регулированию общественных отношений. Решение ВСП будет направлено в НАПК, Кабинет Министров Украины, Верховную Рады Украины.