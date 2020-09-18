События

18:46 18.09.2020

Врожденный иммунитет к коронавирусу может быть распространен среди людей больше, чем считалось ранее

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Врожденный иммунитет к коронавирусу может быть распространен среди людей больше, чем считалось ранее

Больше жителей Земли, нежели считалось раньше, могут обладать врожденным иммунитетом по отношению к коронавирусу COVID-19, сообщает в пятницу издание The Guardian со ссылкой на статью в British Medical Journal.

Журнал ссылается на шесть исследований, согласно которым специфический Т-клеточный иммунитет к COVID-19 наблюдался у 20-50% лиц, которые не были подвержены контакту с этим вирусом.

При этом, по мнению авторов двух исследований, такая иммунная реакция может объясняться перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов.

"Взятый вместе этот корпус исследований, задокументировавший врожденный иммунный ответ на SARS-CoV-2, может побудить лиц, планирующих меры против пандемии, пересмотреть предположения по поводу того, как измерять долю населения, восприимчивого (к коронавирусу - ИФ), и размах эпидемии", - отмечается в журнале.

Как поясняет The Guardian, таким образом, в порядке рабочей гипотезы высказываются сомнения в версии, что из-за обнаружения антител от COVID-19 у сравнительно небольшого числа людей пандемия коронавируса, предположительно, будет продолжаться долго.

"Исследование представляет собой веское напоминание того, что в иммунологии очень немногое является предустановленным", - говорится в публикации.

Так, "контакт (с вирусом - ИФ) не обязательно ведет к инфицированию, инфицирование не обязательно ведет к болезни, а болезнь не обязательно вызывает антитела, которые можно обнаружить", указывает British Medical Journal.

Теги: #коронавирус
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