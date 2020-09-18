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18:16 18.09.2020

В центре Харькова мужчина покончил с собой, подорвав себя неустановленным взрывным устройством - полиция

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В центре Харькова мужчина покончил с собой, подорвав себя неустановленным взрывным устройством - полиция

В Харькове 57-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, подорвав себя неустановленным взрывным устройством в своем гараже на ул.Алчевских.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 15:30 на 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж, который в последнее время находился в депрессивном состоянии, взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу. Когда она спустя некоторое время пришла туда и попыталась поговорить, муж не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством.

После получения сообщения на место происшествия срочно прибыли руководство главка, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции Харькова, наряды патрульных, а также спецподразделения ТОР и КОРД.

"На просьбы полицейских открыть дверь гаража мужчина никак не реагировал, с полицейскими не разговаривал. Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении отдела коммуникаций.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Киевского отдела полиции.

Теги: #полиция #харьков
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