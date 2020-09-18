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18:15 18.09.2020

Боец ВСУ легко ранен из-за подрыва неизвестного устройства во время тушения пожара близ н.п.Железного – штаб ООС

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Боец ВСУ легко ранен из-за подрыва неизвестного устройства во время тушения пожара близ н.п.Железного – штаб ООС

С начала суток 18 сентября российские наемники на Донбассе вновь нарушили договоренности, достигнутые 22 июля, осуществив выстрелы в сторону украинских позиций, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС), однако военнослужащий ВСУ получил ранение вследвие детонации неизвестного устройства во время тушения пожара сухой травы.

"Так, вблизи н.п.Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковское - из крупнокалиберного пулемета. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18.00 пятницы, опубликованной на странице ООС в соцсети Фейсбук.

На других участках вдоль линии соприкосновения сторон режим прекращения огня соблюдался в полном объеме.

Кроме того недалеко от н.п.Железное военнослужащие ВСУ локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет.

"Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский военнослужащий получил легкое ранение. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сводке.

Теги: #всу #оос
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