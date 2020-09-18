Бутылка со следами отравляющего вещества была доставлена в Германию на спецборте, на котором везли Навального

Бутылка из гостиничного номера со следами вещества, которым, предположительно, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный, была доставлена сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Марией Певчих на спецборте, на котором оппозиционера увезли в Германию.

"Я действительно улетела на том самом медицинском борте, который увез Алексея. И эти бутылки злосчастные улетели вместе с нами. На этом самолете была Юля Навальная. Семье требовалось некое сопровождающее лицо, этим лицом оказалась я", - сказала Певчих в интервью BBC.

Все, что сотрудники ФБК забрали из номера, "было стратегически расфасовано в разных местах, потому что мы понимали, что несмотря ни на что, эти бутылки - просто бутылки, ничего значимого. Но есть микроскопический шанс, что они окажутся ценными. Не забери мы их из Томска, они стали бы мусором", сказала Певчих.

По ее словам, в самом номере все были в перчатках, "открыли дверь и стали снимать все, что попадает в кадр". Решение о том, что нужно подняться в номер и собрать все, что могло стать доказательством отравления оппозиционера, было принято после сообщения о госпитализации Навального от его пресс-секретаря Киры Ярмыш.

Ранее в инстаграме оппозиционера было опубликовано сообщение о том, что немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил Навальный, обнаружила следы отравляющего вещества "Новичок".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.