Залогом независимости НБУ является независимость его Совета, а Рожковой и Сологубу пора уволиться - Данилишин

Независимость Совета Национального банка Украины (НБУ) является залогом независимости центробанка, заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, одновременно предложив "определиться" с первой замглавы НБУ Катериной Рожковой и замглавы НБУ Дмитрием Сологубом.

"Залогом независимости НБУ является независимость Совета НБУ (…). А членами правления бывших глав НБУ (из команды экс-главы НБУ Якова Смолия остались только Сологуб и Рожкова), которые еще до сих пор держатся за должности, уже пора определяться. Время пришло", – написал он в Facebook в пятницу.

Данилишин подчеркнул, что Совет НБУ является высшим органом управления центральным банком, наделенным Конституцией правом принятия решений, определяющих политику регулятора. "В свою очередь, правление НБУ - профессиональные управленцы, уполномоченные на реализацию политики, которую определяет Совет НБУ", – указал он.

"Все обвинения в усилении политического давления на НБУ безосновательны. Подтверждением этому является сохранение последовательности в политике цетробанка, которое заключается, в частности, в продолжении политики гибкого курсообразования и инфляционного таргетирования", – добавил он.

Данилишин также отметил, что диалог между Советом и правлением центробанка улучшился после прихода 16 июля нового главы регулятора Кирилла Шевченко, указав, что последний обладает "высоким уровнем профессиональных навыков и коммуникационных качеств, которые позволили ему значительно усилить коммуникацию с банками и международными финансовыми институтами".

По мнению Данилишина, глава НБУ способен обеспечить институциональную независимость центрального банка от любого политического давления и остановить попытки дестабилизации ситуации в стране.

Он также указал, что страна входит в "новый политический сезон подготовки и проведения местных выборов" и подчеркнул, что на фоне этого атаки на НБУ, "свидетелями которых мы были в течение последних месяцев", могут продолжиться и в будущем. "При таких обстоятельствах реальная открытость руководящих органов и главы НБУ должна стать надежным инструментом коммуникаций с обществом и защиты от политических манипуляций", – считает Данилишин.

Как сообщалось, вечером 1 июля 2020 года стало известно, что глава Нацбанка Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. 2 июля президент принял его отставку, а 3 июля на внеочередном заседании Рада 286 голосами поддержала увольнение бывшего главы НБУ.

Смолий пояснял, что в качестве методов давления использовались митинги под стенами Нацбанка, на которых выступали "сидящие в зале (Верховной Рады - ИФ) депутаты", а также блокирование его дома и домов его заместителей.

Позже он указывал, "на многих советах при участии нардепов, представителей правительства, премьер-министра и президента звучали призывы о том, что НБУ должен залить экономику деньгами, что Нацбанк должен изменить регуляторные акты". "Доходило до того, что нам говорили: мы заложили в бюджет инфляцию 11% и курс 30 грн/$1, а вы не хотите этого делать. Я это расцениваю как давление", – добавлял Смолий.

Он также с трибуны парламента отмечал, что действующая на тот момент команда останется работать в НБУ, вместе с тем на внеочередных заседаниях 22 июля, 3 и 26 августа соответственно Совет НБУ прекратил полномочия заместителей главы центробанка Олега Чурия (ввиду истечения срока полномочий), Сергея Холода и Романа Борисенко (оба подали заявления об увольнении по собственному желанию).

Вместо них были назначены экс-замминистра финансов Юрий Гелетий, экс-директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан и экс-руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса ПриватБанка Ярослав Матузка, кандидатуры которых подал новый глава НБУ Шевченко.