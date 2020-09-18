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17:56 18.09.2020

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 21 сентября: Нежин, Канев, Славута, Бережаны и Чоп – в "красной" зоне, Киев остается в "оранжевой"

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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 21 сентября: Нежин, Канев, Славута, Бережаны и Чоп – в "красной" зоне, Киев остается в "оранжевой"

 Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.

В частности, в "красную" зону будут отнесены:

- город Чоп Закарпатской области;

- Перемышельский и Пустомытовский районы Львовской области;

- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;

- город Нежин и Носовский район Черниговской области.

По словам Немчинова, такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В "оранжевую" зону будут отнесены:

- Винница и Казатин Винницкой области;

- город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;

- город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;

- город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- в Пологовский район Запорожской области;

- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

- город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;

- Бродовский и Радеховский районы Львовской области;

- город Вознесенск Николаевской области;

- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Болградский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;

- город Сумы Сумской области;

- города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырисский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

- город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смилянской районы Черкасской области;

- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;

- Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

- город Киев.

 

Теги: #коронавирус #украина
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