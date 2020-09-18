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16:54 18.09.2020

Прокуратура Киева уведомила о подозрении украинку, под прикрытием суррогатного материнства продавшую своего ребенка гражданам КНР

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Прокуратура Киева уведомила о подозрении украинку, под прикрытием суррогатного материнства продавшую своего ребенка гражданам КНР

Киевская местная прокуратура №5 уведомила о подозрении 30-летнюю женщину, которая продала собственного ребенка иностранцам – гражданам КНР – под видом суррогатного материнства, сообщает прокуратура Киева.

По информации пресс-службы столичной прокуратуры, в 2018 году в один из столичных медицинских центров, который предоставляет услуги в сфере репродуктивной медицины, обратились супруги из КНР для участия в программе суррогатного материнства.

"В дальнейшем, по рекомендации клиники, между супругами и подозреваемой был заключен "Договор о суррогатном материнстве". Согласно договору, суррогатная мать за компенсацию в сумме около 400 тыс. грн согласилась выносить и родить ребенка, биологическими родителями которого являются указанные супруги, а после установления генетического родства между ними и ребенком, передать его им на воспитание", - говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре информируют, что клиника обязывалась провести соответствующие медицинские процедуры по оплодотворению, осуществлять медикаментозное сопровождение программы и диагностику беременности, однако проведенные сотрудниками медицинского центра неоднократные процедуры оплодотворения не привели к беременности суррогатной матери.

"Стремясь получить от супругов компенсацию, подозреваемая вступила в половые отношения со своим сожителем и забеременела от него. В течение всего времени беременности подозреваемая и должностные лица медицинского центра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями вынашиваемой ребенка, а после его рождения внесли в справку заведомо ложную информацию относительно их генетического родства с ребенком", - говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Иностранцы же, будучи уверенными в том, что именно они являются родителями ребенка, выплатили суррогатной матери около 400 тыс. грн компенсации. "Пострадавшие разоблачили обман лишь при проведении исследования на генетическое родство с новорожденным ребенком при оформлении ему гражданства КНР", - уточняют в прокуратуре.

Женщина, которая должна была стать суррогатной матерью, уведомлена в подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля человеком, совершенное в отношении малолетнего, по предварительному сговору группой лиц).

Теги: #киев #прокуратура #китай
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