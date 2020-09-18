Китайские хакеры атакуют испанские лаборатории, разрабатывающие вакцину от COVID-19

Китайские хакеры похитили данные из испанских лабораторий, которые ведут разработки в области методик лечения коронавируса COVID-19, сообщила в пятницу газета "Паис".

По словам руководителя секретной службы Испании Пас Эстебан, которую цитирует газета, хакеры развернули кампанию, нацеленную на лаборатории, работающие над поиском вакцины в Испании. При этом, согласно ее данным, атаки на лаборатории и занимающиеся фармацевтикой компании во время периода изоляции участились и в других странах. Эстебан не уточнила, когда конкретно произошли атаки на испанские лаборатории, и какие объемы данных были похищены.

Источники издания в службе безопасности полагают, что большинство атак было совершено преступными группировками с целью продажи похищенных данных.