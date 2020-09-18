События

16:05 18.09.2020

Паломники-хасиды полностью освободили территорию ПП "Новые Ярыловичи" на границе с Беларусью - замглавы МВД Украины

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Паломники-хасиды полностью освободили территорию ПП "Новые Ярыловичи" на границе с Беларусью - замглавы МВД Украины

Паломники-хасиды, которые несколько дней пытались попасть на территорию Украины через государственную границу с Беларусью, полностью освободили территорию пограничного поста "Новые Ярыловичи", заявляет замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Осталось только убрать территорию и КПП "Ярыловичи" может возобновить свою работу", - написал Геращенко на странице в Фейсбуке в пятницу.

Позже Геращенко дописал, что паломники-хасиды направились отмечать Рош ха-Шана в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси.

"Спасибо сотрудникам Пограничной службы за вашу работу по защите государственной границы. Несмотря на значительное психологическое давление - вы выполнили свой долг", - отметил он.

Теги: #паломники #хасиды
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