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15:45 18.09.2020

НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику Генпрокуратуры о подозрении в злоупотреблениях на 1,8 млн грн

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НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику Генпрокуратуры о подозрении в злоупотреблениях на 1,8 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, нанесших ущерб государству почти на 1,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия лица квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины.

"Следствие установило, что бывший чиновник в течение 2015 года обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ГПУ без намерения реального их исполнения", - сказано в сообщении.

Так, в итоге работы не выполнили, но Генпрокуратруа перечислила компаниям 1,8 млн грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2016 года.

Теги: #набу #сап #генпрокуратура
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