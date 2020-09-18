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14:02 18.09.2020

Рада приняла три постановления об обращении к Кабмину перераспределить расходы COVID-фонда для обеспечения безопасности учебного процесса

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Рада приняла три постановления об обращении к Кабмину перераспределить расходы COVID-фонда для обеспечения безопасности учебного процесса

Верховная Рада приняла постановление №4057, №4082 и №4108 которыми призвала Кабинет министров перераспределить средства Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для обеспечения безопасности учебного процесса в условиях пандемии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за общение к правительству проголосовало 274, 277 и 277 народных депутатов соответственно.

Проект постановления №4057 зарегистрирован депутатами фракции "Голос", в нем предлагается Кабинету Министров перераспределить средства COVID-фонда и выделить их на обеспечение следующих потребностей: на приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты для педагогических работников на период до конца 2020 года 1 млрд 90 млн грн, 6 млрд 33,56 млн грн на доплаты к заработной плате работникам педагогических заведений за дополнительное учебную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения на период до конца 2020 года и 3 млрд 375 млн 390 тыс. грн для технического обеспечения дистанционного обучения в условиях карантинных мероприятий.

Постановлением №4082 авторства народных депутатов фракций "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина", депутатских групп "За будущее", "Доверие" и внефракционных нардепов. Документом также рекомендуется Кабинету Министров перераспределить средства COVID-фонда и выделить их на обеспечение следующих потребностей: введение новой бюджетной программы "Поощрение педагогов в условиях карантина" для выплаты надбавки педагогическим работникам, оплата труда которых осуществляется за счет образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в размере 50% в объеме 5 млрд 790 млн 523 тыс. грн, внедрение новой бюджетной программы "Безопасная школа" для обеспечения учреждений общего среднего образования дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты участников образовательного процесса в объеме 2 млрд 272 млн 468,1 тыс. грн.

Третьим постановлением №4108 члены комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендуют Кабмину разработать и внести в парламент проект изменений в госбюджет, которым предусмотреть государственное финансирование расходов для обеспечения безопасности образовательного процесса в условиях пандемии в объемах не менее: для закупки медицинских масок - 190,08 млн грн, для закупки дезинфицирующих средств - 414 млн 674,82 тыс. грн, для закупки технических средств обучения - 660 млн грн, а для учреждений профессионального (профессионально-технического) образования 14 млн 691,6 тыс грн для закупки одноразовых медицинских масок.

Теги: #верховная_рада #коронавирус #кабмин
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