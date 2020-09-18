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13:41 18.09.2020

Данилов: перед местными выборами некоторые религиозные структуры активизировались в качестве инструментов антиукраинской деятельности

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Данилов: перед местными выборами некоторые религиозные структуры активизировались в качестве инструментов антиукраинской деятельности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что накануне местных выборов в Украине наблюдается активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности.

"Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных "конференций", "круглых столов", "международных форумов", "крестных ходов" и т.д., - отметил Данилов, комментируя основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, которые должны состояться 25 октября, сообщает в пятницу пресс-служба СНБО.

По его словам, цель таких мероприятий – продвижение идей так называемого "русского мира", оправдания российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды.

"Подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крымского полуострова и части территории Донецкой и Луганской областей", - отметил секретарь СНБО.

"Организаторам различных "мирных форумов" хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации", - подчеркнул Данилов.

Теги: #данилов #выборы
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