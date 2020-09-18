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13:41 18.09.2020

Во время местных выборов около 136 тыс. правоохранителей будут обеспечивать публичный порядок и безопасность - МВД

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Во время местных выборов около 136 тыс. правоохранителей будут обеспечивать публичный порядок и безопасность - МВД

Во время местных выборов, которые запланированы на 25 октября, почти 136 тыс. правоохранителей будут обеспечивать публичный порядок и безопасность, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Я вижу два основных направления работы при обеспечении правопорядка избирательного процесса. Это превентивная работа и подготовка личного состава. Основное бремя ляжет на Национальную полицию. Главная задача полицейских - выявление административных и уголовных правонарушений и доведения их до суда", - приводит слова Ярового во время совещания пресс-служба МВД.

По его словам, всего к несению службы по обеспечению правопорядка во время выборов будут привлечены почти 136 тыс. правоохранителей: будут привлекаться все силы и авиационные подразделения ведомства:

"Вся система авиационной безопасности МВД будет дежурить в усиленном режиме", - добавил он.

Также Яровой подчеркнул, что личный состав будет выполнять задачи в условиях пандемии, поэтому необходимо полностью обезопасить каждого полицейского средствами защиты.

В свою очередь глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что уже зарегистрировано 330 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения о 34 уголовных преступлениях, девять из которых - по ст.160 УК (подкуп избирателя).

Главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин подчеркнул, что ГСЧС продолжит проверку объектов, где будут размещаться участки, а также проведут инструктажи по вопросам техногенной и пожарной безопасности для членов избирательных участков.

Также Государственная миграционная служба сконцентрирует деятельность на выдаче ID-карточек, чтобы каждый гражданин мог проголосовать.

Теги: #выборы
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