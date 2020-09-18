ВАКС продлил до 17 января срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК"

Высший антикоррупционный суд продлил срок предварительного расследования по делу о так называемых пленках "Окружного административного суда Киева", сообщает пресс-служба ВАКС.

"В четверг, 17 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок предварительного расследования по делу, где подозреваемыми, в частности, является глава Окружного административного суда Киева, его заместитель, другие судьи и адвокаты", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, сроки досудебного расследования продлили еще до 6 месяцев - то есть, до 17 января 2021 года.

Также во время судебного заседания защита подала ходатайство о возвращении вышеупомянутого ходатайство НАБУ и САП, однако, суд отказал.

Как сообщалось, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой Окружного административного суда г.Киева, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены: глава ОАСК Павел Вовк, заместитель главы ОАСК Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

11 августа НАБУ объявило в розыск ряд подозреваемых, включая главу ОАСК, поскольку те не явились на допрос по повторному вызову. В ответ на это Вовк заявил о давлении на судебную систему и заявил о готовности прийти на допрос в НАБУ в порядке, предусмотренном УПК.

Пресс-служба ОАСК сообщила, что глава суда, его заместитель и три судьи суда, объявленные НАБУ в розыск, находятся на рабочих местах и не получали никаких повесток на допросы в установленном законом порядке.