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11:51 18.09.2020

Около 700 паломников-хасидов остаются напротив ПП "Новые Ярыловичи" на границе с Беларусью – Госпогранслужба Украины

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Около 700 паломников-хасидов остаются напротив ПП "Новые Ярыловичи" на границе с Беларусью – Госпогранслужба Украины

По состоянию на утро пятницы количество паломников-хасидов напротив пункта пропуска "Новые Ярыловичи" на границе с Беларусью несколько снизилось, и сейчас там остается около 700 человек, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на 10 часов у нас есть информация о том, что количество иностранцев-паломников несколько уменьшилось. Если по состоянию на вчерашнее утро и вечер их находилось там около тысячи, то на данный момент их там может находиться около 700 человек", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он также отметил, что надеется на то, что паломники прислушались к призывам Госпогранслужбы.

"Кардинально сказать, что они массово разъехались - такой ситуации мы пока не наблюдаем, и такой информации не имеем. Но мы надеемся, что те иностранцы все-таки прислушались к тем разъяснениям, которые им давали наши сотрудники, подчеркивая, что решение о запрете въезда иностранцам до 28 сентября не будет пересматриваться и они не смогут попасть на территорию нашего государства, принимая во внимание то, что целью их поездки было паломничество, что не подпадает под категорию исключений для иностранцев, которые могут попасть на территорию нашей страны", - пояснил Демченко.

Спикер также указал, что паломники пытаются попасть в Украину и через другие пункты пропуска, но это единичные случаи, и после прибытия на линию паспортного контроля они получают отказ во въезде и возвращаются назад.

"Такая ситуация происходит каждый день. Через другие пункты пропуска в целом по государственной границе. Но это единичные граждане или крайне малые группы иностранцев. Они во время прибытия на линию паспортного контроля получают отказ во въезде и возвращаются назад", - добавил Демченко.

В свою очередь официальный представитель Госпогранкомитета Беларусь Антон Бычковский сообщил, что около 600 паломников-хасидов из примерно 1,2 тыс., которые оказались заблокированы на белорусско-украинской границе, покинули ее и возвращаются вглубь Беларуси.

"Сейчас границу покидают 570 хасидов", - сообщил "Интерфаксу" Бычковский.

По его словам, паломники после прохождения паспортного контроля садятся в автобусы и уезжают от границы вглубь Беларуси.

Ранее рядом с пунктом пропуска "Новые Яриловичи" - "Новая Гута" собрались сотни паломников-хасидов, желающих попасть в украинский город Умань на празднование Рош ха-Шана, иудейского Нового года.

Белорусские пограничники пропустили паломников, но украинские пограничники на территорию Украины их не впустили в связи с ограничениями на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса.

Теги: #украина #хасиды #беларусь
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