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11:50 18.09.2020

Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение расходов развития на 12,4 млрд грн

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Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение расходов развития на 12,4 млрд грн

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение бюджета развития на 12,4 млрд грн - до 174,5 млрд грн, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"На 2021 год расходы развития предусмотрены в размере 174,5 млрд грн. В 2020 году этот показатель составляет 162,1 млрд грн. То есть "плюс" 2,4 млрд грн", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В 2019 году расходы бюджета развития составили 1,08 трлн грн, в этом году запланировано 1,28 трлн грн, а в проекте госбюджета на следующий год - 1,35 трлн грн, уточнил он.

"Это все расходы и предоставление кредитов, которые растут на около 5,1%, а расходы развития - на 7,6%, то есть темпы роста в полтора раза быстрее", - прокомментировал Марченко.


Полный текст интервью с Марченко будет опубликован на главной странице сайта и в ленте новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #марченко #госбюджет
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