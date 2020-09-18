Иностранцев-хасидов, пытавшихся незаконно попасть в Украину, задержали на Закарпатье и Львовщине – Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины сообщает о задержании группы иностранцев-паломников, которых выявили и задержали на Закарпатье, а еще одного иностранца пограничники остановили на границе с Польшей.

"В частности, сегодня ночью оперативники Мукачевского пограничного отряда вовремя пресекли попытку незаконного пересечения границы и, организовав взаимодействие с Нацполицией, вскоре остановили транспортное средство "Мерседес". Им двое граждан Украины перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у 2 человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу.

Сейчас задержанные находятся в подразделении полиции, где проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. По данному факту пограничники уже направили сообщение для внесения в ЕРДР по ст. 332 УК за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, наказанием за которое предусмотрено лишение свободы на срок до девяти лет. О задержании также проинформирована смежная сторона.

"Кроме того, на Львовщине в пункте пропуска "Краковец" разоблачили иностранца-паломника, который выдавал себя за украинцам. Он также направлялся в Украину ночью. На контроле мужчина предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит. На самом деле он оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви", - говорится в сообщении.

Мужчина получил запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Через государственную границу его не пропустили. Паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу изъят.

"Кроме этого по информации, поступившей от румынских пограничников, вчера ними прекращено две попытки нарушения границы. В целом они задержали 10 граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска пробраться в Украину", - добавили в ведомстве.