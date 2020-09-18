В Киеве за сутки 57 заболевших Covid-19 госпитализированы, выздоровел 141 человек

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 291 заболевшего Covid-19 , сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале в пятницу.

Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 304 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в настоящее время в столице уже 18 740.

За минувшие сутки были госпитализированы с Covid-19 57 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

141 человек за минувшие сутки выздоровел. Всего коронавирус преодолели 5742 жителя Киеве.