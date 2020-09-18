Почти 6,5 тыс. школ имеют инклюзивные классы – Минобразования Украины

Министерство образования и науки Украины заявляет, что почти 6,5 тыс. школ имеют 17,7 тыс. инклюзивных классов.

"Для реализации права детей с особыми образовательными потребностями на образование по месту жительства, их социализации и интеграции в общество по заявлению родителей в обязательном порядке создаются инклюзивные классы. Сейчас количество таких классов - 17 тыс. 698. Они созданы в 6 тыс. 496 школах страны", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Образовательные услуги предоставляются детям с особыми образовательными потребностями школами в инклюзивных классах с применением личностно ориентированных методов обучения и с учетом индивидуальных особенностей учебно-познавательной деятельности таких детей.

Количество детей с особыми потребностями в одном классе должно быть не более трех человек.

Отмечаем, что за каждым ребенком в учебное заведение поступают средства субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки. За эти средства на основании заключения о комплексной оценке развития ребенка, ребенок обеспечивается вспомогательными средствами для обучения и дополнительными психолого-педагогическими и коррекционно-развивающими услугами.

Так, в 2020 году на инклюзивное обучение было выделено 504 млн 458 тыс. грн.

Как сообщалось, с 1 сентября 2020 года 6 тыс. детей с особыми образовательными потребностями пошли в инклюзивные группы учреждений дошкольного образования.