Минздрав Украины намерен привлечь частные лаборатории к ПЦР-тестированию за счет госбюджета

Министерство здравоохранения Украины планирует привлечь частные лаборатории к тестированию на COVID-19 методом ПЦР за счет бюджетные средства, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Мы рассматриваем вопрос о привлечении частных компаний для проведения тестирований. Сейчас ведутся подсчеты. Думаю, мы очень быстро это сделаем. Через несколько дней предложим механизм, как привлекать частные компании, частные лаборатории к тестированию, чтобы мы оплачивали. В настоящее время стоимость тестирования с учетом закупленных тестов и заработной платы персонала в 2-2,5 раза меньше, чем в частных лабораториях",- сказал он.

По словам министра, уже проходят консультации с крупными операторами этого рынка.