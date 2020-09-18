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10:00 18.09.2020

Минздрав Украины намерен привлечь частные лаборатории к ПЦР-тестированию за счет госбюджета

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Минздрав Украины намерен привлечь частные лаборатории к ПЦР-тестированию за счет госбюджета

Министерство здравоохранения Украины планирует привлечь частные лаборатории к тестированию на COVID-19 методом ПЦР за счет бюджетные средства, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Мы рассматриваем вопрос о привлечении частных компаний для проведения тестирований. Сейчас ведутся подсчеты. Думаю, мы очень быстро это сделаем. Через несколько дней предложим механизм, как привлекать частные компании, частные лаборатории к тестированию, чтобы мы оплачивали. В настоящее время стоимость тестирования с учетом закупленных тестов и заработной платы персонала в 2-2,5 раза меньше, чем в частных лабораториях",- сказал он.

По словам министра, уже проходят консультации с крупными операторами этого рынка.

Теги: #коронавирус #пцр_тестирование #минздрав
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