Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию с призывом избегать антиазиатских настроений в стране

В Палате представителей Конгресса США приняли резолюцию, осуждающую антиазиатские настроения на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал CNN.

Резолюцию поддержали 243 члена палаты, 14 из которых - республиканцы, а остальные - демократы. 164 конгрессмена выступили против.

Резолюция призывает "всех публичных должностных лиц осудить любые антиазиатские настроения, проявляемые в любой форме". В ней также говорится, что использование антиазиатской терминологии в контексте коронавируса, в частности, "китайский вирус" и "уханьский вирус", недопустимо.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл коронавирус "китайским" и обвинял КНР в неспособности сдержать его распространение.

Оппоненты Трампа часто критикуют его за использование таких терминов. Однако сам он считает их допустимыми, потому что вирус действительно распространился по миру именно из КНР.

Первая вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Оттуда коронавирус распространился по всему миру.

По состоянию на 17 сентября в мире диагностировали свыше 30 млн заражений вирусом, число летальных исходов инфицированных превышает 948 тыс.