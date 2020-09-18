Магистральный газопровод под Чабанами восстановлен для транспортировки газа

Газопровод под Чабанами, на котором недавно произошла авария и последующая разгерметизация, восстановлен для транспортировки газа, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на вторник около 00.20 вблизи пгт Чабаны (Киевская обл.) произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев - Запад Украины), который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов.