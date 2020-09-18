События

07:39 18.09.2020

Из-за непогоды обесточен 291 населенный пункт в трех областях Украины

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Из-за непогоды обесточен 291 населенный пункт в трех областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро пятницы обесточены 291 населенный пункт в трех областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в 3 областях, а именно: Черниговская - 206, Киевская - 73 и Житомирская – 12", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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