Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 17 сентября, вооруженными формированиями Российской Федерации в очередной раз нарушены мирные соглашения. Одну вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировано у Новогригорьевка. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

Вместе с тем, в штабе отметили, что с начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано также 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника. Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал наших военных вблизи населенного пункта Водяное.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.