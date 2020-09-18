SpaceX из-за непогоды на сутки перенесла запуск партии интернет-спутников Starlink

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, который планировалось осуществить в четверг с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, перенесен на 18 сентября, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Причиной стали сильные волнения на Атлантике в районе управляемой посадки первой многоразовой ступени ракеты-носителя на автоматической морской платформе.

"Следующая возможность для запуска будет завтра, 18 сентября в 13:57 по времени Восточного побережья США, мы следим за погодой", - говорится в сообщении.

Запуск планировалось осуществить в четверг в 14:17 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков во второй раз, должна была совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальное спасательное морское судно Ms. Chief в Атлантике должно было "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.