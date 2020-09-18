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05:01 18.09.2020

Во Львове открыли тренинговый центр спасательных работ

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В четверг во Львове в честь Дня спасателя открыли тренинговый центр спасательных работ, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Сегодня, 17 сентября, в День спасателя на базе Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности открылся тренинговый центр спасательных работ", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что созданию Центра предшествовала статистика аварий на дорогах, свидетельствующая, что ежегодно на дорогах Украины возникает около 100 тыс. авто-транспортных происшествий, из которых 25 тыс. с пострадавшими. На дорогах гибнет около трех тысяч человек ежегодно и еще около 30 тыс. получают травмы различной сложности.

"Первыми, кто прибывает на место происшествия - спасатели. Соответственно, от их навыков будет зависеть жизнь и здоровье пострадавших. Создан Центр позволяет подготовить будущих работников ДСНС в различных непредвиденных ситуаций и приобрести профессиональные навыки", - сказал Яровой.

В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что Центр занимает площадь 300 квадратных метров.

"Центр состоит из двух частей. Одна посвящена ситуации на дорогах: деблокирования пострадавших при ДТП, оказание домедицинской помощи. Другая предназначена для работы верхолазов, спасения людей на высотах", - сказал Чечеткин.

Проректор университета Дмитрий Чалый отметил, что уже год в университете работает современная лаборатория систем противопожарной защиты, в которой отражаются все существующие системы противопожарной защиты.

"Здесь мы имеем и системы обнаружения пожара, оповещения, также макет высотного здания, где отображены все элементы, которые обеспечивают пожарную систему многоэтажных домов. Чтобы наши курсанты после выпуска были готовы ко всем ситуациям", - подчеркнул Чалый.

Теги: #львов #спасательный #украина #центр
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