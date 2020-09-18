Директора строительного предприятия суд арестовал за завладение бюджетными средствами в размере 5,5 млн грн

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство, согласованное прокурором Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора об избрании директору строительного предприятия меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Подозреваемую в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном поддельные (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины) взято под стражу в зале суда и определена альтернативная мера пресечения в виде залога размером 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, директор предприятия в 2018 году во время выполнения работ по заказу Министерства обороны Украины по строительству казарм улучшенной планировки на территории военного городка в Запорожской области внесла заведомо ложные сведения в документацию по объемам выполненных работ и приобретенных строительных материалов и завладела бюджетными средствами на общую сумму 5,5 млн грн. При этом казармы для военнослужащих до сих пор остаются недостроенными.

Сейчас принимаются меры для установления всех причастных к совершению преступления лиц, в том числе военнослужащих соответствующих структурных подразделений Минобороны, выступавших заказчиками строительства.