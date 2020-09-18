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02:33 18.09.2020

Зеленский присвоил Львовской академической хоровой капелле "Дударик" статус национальной

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Зеленский присвоил Львовской академической хоровой капелле "Дударик" статус национальной

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил статус национальной Львовской государственной академической мужской хоровой капелле "Дударик" с коллективом-спутником хором мальчиков, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ президент подписал во время встречи с ректорами высших учебных заведений Львовщины в пределах рабочей поездки в регион.

"Я вас поздравляю и получаю удовольствие, подписывая этот указ", - сказал он, обращаясь к руководителю коллектива.

Зеленский назвал капеллу настоящим украинским брендом.

"Много коллективов, дали тысячи концертов. Но главное, что эти коллективы несут память, историю, они сердцем Украины. А еще они дарят удовольствие сотням тысяч зрителей", - отметил глава государства.

"Есть коллективы, которые культурно вдохновляют - не только в Украине, а во всем мире", - добавил он.

Теги: #указ #хоровая #украина #статус #капелла
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