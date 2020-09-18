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01:23 18.09.2020

Во Франции отмечено очередное рекордное число заражений коронавирусом - 10593 за сутки

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Во Франции отмечено очередное рекордное число заражений коронавирусом - 10593 за сутки

О "новом преодоленном пороге" числа заражений коронавирусом в течение суток во Франции сообщает газета "Фигаро": со среды выявлено 10593 случая инфицирования COVID-19.

Обнародовавшее в четверг эти цифры национальное агентство общественного здравоохранения Sante publique отмечает, что накануне было зарегистрировано 9784 случая инфицирования. С начала пандемии выявлено 415481 заражение.

По данным агентства, за прошедшие сутки от коронавируса умерли 50 человек. Общее число жертв пандемии во Франции достигло 31095.

Увеличилось количество пациентов с COVID-19 в реанимационных отделениях больниц.

На территории страны насчитывается 896 очагов заражения коронавирусом, в том числе 84 новых добавились за последние сутки. 143 очага приходятся на социальные учреждения для людей преклонного возраста.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация
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