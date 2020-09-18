Зеленский дал две недели львовским правоохранителям, чтобы показать результат в борьбе с преступностью

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область провел во Львове совещание с руководителями правоохранительных органов на местах по противодействию коррупционным преступлениям, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"На сегодня у нас есть все возможности, чтобы правоохранительная система была чистой, стабильной и помогала. Я поддерживаю двухнедельный срок - показать результат и действительно показать обществу во Львовской области, что правоохранительная система может быть в стране такой, чтобы народ гордился. Пришло время и возможность защитить честь правоохранителей", - сказал Зеленский.

В пресс-службе отметили, что на территории Львовской области расположено значительное количество объектов инфраструктуры стратегического и бюджетообразующего предприятия НАК "Нафтогаз", которые подвергаются постоянным противоправным действиям. В результате государство несет многомиллионные убытки.

"Несмотря на десятки уголовных производств, результаты неутешительные", - отметил президент.

Также Зеленский обратил внимание на незаконную вырубку лесов, которую удалось преодолеть лишь частично и которая все еще довольно активно ведется на Львовщине. Отдельно президент отметил необходимость особого контроля на таможне, а именно - выявление и противодействие контрабанде, уклонению от налогообложения. Глава государства подчеркнул, что не желает часто менять руководителей правоохранительных органов, но при необходимости придется делать это для борьбы с коррупцией и достижения результатов.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость сотрудничества правоохранителей с областной государственной администрацией.

"У нас есть возможность работать одной командой", - добавил он.