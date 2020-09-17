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22:35 17.09.2020

Зеленский поручил обеспечить военных и участников боевых действий жильем

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Зеленский поручил обеспечить военных и участников боевых действий жильем

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Львовщину заявил о необходимости обеспечения военных и участников боевых действий жильем, а семей погибших выплатами, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Отдельно акцентировали внимание на обеспечении военных и участников боевых действий жильем, ведь во Львове и области очередь очень большая. Президент поручил изучить ситуацию подробнее и предоставить предложения возможных пилотных проектов", - говорится в сообщении.

Также поднимался вопрос выплат семьям участников боевых действий, умерших после возвращения с фронта; размера обеспечения иждивенцев погибших; расследование обстоятельств гибели военных.

Теги: #военные #зеленский #украина #жилье
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