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22:08 17.09.2020

Пожар на военном полигоне под Киевом локализован

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Пожар на военном полигоне в Киевской области локализовали, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

"Благодаря совместным действиям и оперативному реагированию военнослужащих пожар локализован в кратчайшие сроки. К тушению были привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на территории военного полигона в с.Девички (Киевская область) в четверг днем произошел пожар, к тушению привлечено 120 военнослужащих

Теги: #киевская_область #украина #военный_полигон #пожар
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