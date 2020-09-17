Пожар на военном полигоне под Киевом локализован

Пожар на военном полигоне в Киевской области локализовали, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

"Благодаря совместным действиям и оперативному реагированию военнослужащих пожар локализован в кратчайшие сроки. К тушению были привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на территории военного полигона в с.Девички (Киевская область) в четверг днем произошел пожар, к тушению привлечено 120 военнослужащих