Зеленский поздравил украинских спасателей с профессиональным праздником и вручил им награды

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя и наградил их высокими государственными наградами, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В этом году вся Украина увидела отвагу и самоотдачу воинов Службы спасения: во время пожаров в Чернобыльской зоне, Луганской, Житомирской и Харьковской областях, во время страшного наводнения в Западной Украине. Вы показали свои лучшие качества и уберегли страну от большой беды. Мы очень гордимся вами и благодарим за службу", - сказал Зеленский во время рабочей поездки на Львовщину.

Также Зеленский отметил неравнодушие граждан, которые помогли спасти 14 человек. "Это десять смельчаков, которые уберегли жизни четырнадцати людям. Вы стали для них фактически ангелами-хранителями. Сегодня вы присоединяетесь к большой команде украинцев-супергероев и получаете звание "Герой-спасатель года", - подчеркнул глава государства.

"Но я уверен, что не менее ценной от всякого звания является благодарность людей, которых вы спасли, и благодарность их родных и близких. Она будет с вами навсегда", - добавил он.

Также Зеленский вручил награды 10 лауреатам Всеукраинской акции "Герой-спасатель года", которые присуждаются гражданам, проявившим мужество и героизм при спасении людей, имущества, ликвидации пожара, аварии, чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.