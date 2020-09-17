События

21:52 17.09.2020

Зеленский поздравил украинских спасателей с профессиональным праздником и вручил им награды

1 мин читать
Зеленский поздравил украинских спасателей с профессиональным праздником и вручил им награды

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя и наградил их высокими государственными наградами, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В этом году вся Украина увидела отвагу и самоотдачу воинов Службы спасения: во время пожаров в Чернобыльской зоне, Луганской, Житомирской и Харьковской областях, во время страшного наводнения в Западной Украине. Вы показали свои лучшие качества и уберегли страну от большой беды. Мы очень гордимся вами и благодарим за службу", - сказал Зеленский во время рабочей поездки на Львовщину.

Также Зеленский отметил неравнодушие граждан, которые помогли спасти 14 человек. "Это десять смельчаков, которые уберегли жизни четырнадцати людям. Вы стали для них фактически ангелами-хранителями. Сегодня вы присоединяетесь к большой команде украинцев-супергероев и получаете звание "Герой-спасатель года", - подчеркнул глава государства.

"Но я уверен, что не менее ценной от всякого звания является благодарность людей, которых вы спасли, и благодарность их родных и близких. Она будет с вами навсегда", - добавил он.

Также Зеленский вручил награды 10 лауреатам Всеукраинской акции "Герой-спасатель года", которые присуждаются гражданам, проявившим мужество и героизм при спасении людей, имущества, ликвидации пожара, аварии, чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.

Теги: #зеленский #спасатели #украина #поздравление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:35 17.09.2020
Зеленский поручил обеспечить военных и участников боевых действий жильем

Зеленский поручил обеспечить военных и участников боевых действий жильем

22:08 17.09.2020
Пожар на военном полигоне под Киевом локализован

Пожар на военном полигоне под Киевом локализован

21:34 17.09.2020
Зеленский на встрече с ректорами университетов Львовщины: Необходимо развивать новые подходы развития образовательного процесса

Зеленский на встрече с ректорами университетов Львовщины: Необходимо развивать новые подходы развития образовательного процесса

19:12 17.09.2020
Лавров не ждет прорыва в выполнении Минских соглашений при нынешнем правительстве Украины

Лавров не ждет прорыва в выполнении Минских соглашений при нынешнем правительстве Украины

18:32 17.09.2020
Зеленский выступает за сохранение налоговой ставки для ІТ на уровне 5%

Зеленский выступает за сохранение налоговой ставки для ІТ на уровне 5%

17:21 17.09.2020
Зеленский надеется, что правоохранители будут разоблачать взяточников не только когда "под ними зашатается трон"

Зеленский надеется, что правоохранители будут разоблачать взяточников не только когда "под ними зашатается трон"

12:49 17.09.2020
Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины – Зеленский

Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины – Зеленский

12:13 17.09.2020
43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы – опрос

43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы – опрос

11:27 17.09.2020
Зеленский подчеркивает, что за коррупцию никому не будет поблажек, и надеется на системные результаты и больше "посадок" от НАБУ, САП и ОГП уже "сегодня"

Зеленский подчеркивает, что за коррупцию никому не будет поблажек, и надеется на системные результаты и больше "посадок" от НАБУ, САП и ОГП уже "сегодня"

09:12 17.09.2020
В Украине за сутки рекордные 3 584 заболевших COVID-19, 1589 выздоровели, 60 умерли – СНБО

В Украине за сутки рекордные 3 584 заболевших COVID-19, 1589 выздоровели, 60 умерли – СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук требует от ОРДЛО немедленно обеспечить МККК доступ к 175 незаконно удерживаемым гражданам Украины, в частности к секретной тюрьме "Изоляция"

Задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет полностью закрыта - Зеленский

"Евросолидарность" требует пересмотреть решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП - Порошенко

Кулеба о ситуации с паломниками-хасидами: есть законодательство Украины, которое должны все уважать независимо от гражданства или вероисповедания

Полиция подтвердила взрыв в ресторане в центре Киева, пострадали два человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Беларусь закрывает границу с Западом, усиливает охрану границы с Украиной

Кравчук требует от ОРДЛО немедленно обеспечить МККК доступ к 175 незаконно удерживаемым гражданам Украины, в частности к секретной тюрьме "Изоляция"

Задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет полностью закрыта - Зеленский

"Евросолидарность" требует пересмотреть решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП - Порошенко

"Метинвест" опровергает информацию об открытии представительства в Азербайджане

"Укрпошта" доставила 100 тыс. посылок с лекарствами

"Укрпошта" отправила в принудительный отпуск 20% штата для последующей замены ими заболевших сотрудников - Смелянский

Южный ГОК намерен нарастить дамбу одного их хвостохранилищ для поддержки мощности комбината

Украина и Болгария проведут бизнес-форум и межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству – встреча глав МИД

Венедиктова требует исключить из проекта госбюджета-2021 норму о 1 тыс. грн прожиточного минимума для прокуроров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА