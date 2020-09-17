Зеленский на встрече с ректорами университетов Львовщины: Необходимо развивать новые подходы развития образовательного процесса

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями высших учебных заведений Львовщины заявил о необходимости развития новых подходов образовательного процесса, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В современном мире, который очень быстро меняется и где информация не менее быстро устаревает, университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад. Нужны новые подходы, цифровизация, готовность работать с людьми, которые мыслят гораздо быстрее, чем предыдущие поколения", - сказал Зеленский.

По его словам, инновации в обучении действительно необходимы.

В частности, Зеленский отметил, что пандемия коронавируса создала ряд новых, ранее невиданных вызовов для украинского образования.

"Поэтому нужно находить все возможности, чтобы работать и в таких условиях, учить студентов, держать их внимание и интерес", - сказано в сообщении.

"Этого можно достичь, если государство будет действовать совместно с представителями наших университетов, академий, институтов", - добавил глава государства.

В свою очередь, заведующий кафедрой фармацевтической, органической и биоорганической химии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, доктор фармацевтических наук, профессор Роман Лесик поднял вопрос создания Национального фонда инновационных образовательных технологий, который на грантовой основе способствовал бы развитию и поддержке инновационных технологий и внедрению их в образовательный процесс. По его словам, это позволит использовать опыт и достижения лучших высших учебных заведений и будет способствовать росту уровня образования.

Также ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Владимир Мельник обратил внимание на важность строительства нового общежития для студентов их вуза, сообщив, что университету уже выделен земельный участок и разработана проектно-сметная документация.

По словам Мельника, в этот университет вступает значительное количество детей из Восточной Украины - около 1 тыс. абитуриентов в год.

"Ежегодно заявки на поселение в общежитие подают около 4 тыс. абитуриентов. Однако университет не имеет возможности обеспечить общежитием всех иногородних студентов, нуждающихся в этом", - отметил он.

Зеленский отметил, что принятый парламентом госбюджет-2021 в целом позволит профинансировать строительство общежития. На строительные работы направлено 50 млн грн.

Глава государства отметил, что до декабря Кабинет министров утвердит государственную программу восстановления и развития сети общежитий для студентов, что позволит поэтапно решить этот вопрос.

Зеленский добавил, что государство вместе с местными властями и администрациями вузов должно работать над улучшением материально-технической базы украинских университетов и создавать комфортные условия для жизни и учебы.