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20:29 17.09.2020

Кравчук требует от ОРДЛО немедленно обеспечить МККК доступ к 175 незаконно удерживаемым гражданам Украины, в частности к секретной тюрьме "Изоляция"

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Кравчук требует от ОРДЛО немедленно обеспечить МККК доступ к 175 незаконно удерживаемым гражданам Украины, в частности к секретной тюрьме "Изоляция"

Договоренности лидеров Нормандского формата касательно обеспечения полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста (МККК) к удерживаемым лицам выполняет только Украина, заявляет глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица", - приводит слова Кравчука пресс-служба Офиса президента Украины.

Он также подчеркнул, что Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые "обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины, о чем свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине".

В то же время Кравчук отметил, что все обращения по доступу МККК к удерживаемым граждан Украины грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны ОРДЛО и РФ.

Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен, среди прочего, "к секретной донецкой тюрьме "Изоляция", печально известной из-за пыток украинцев и нечеловеческих условий содержания".

"Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК", - добавил он.

Теги: #мккк #доступ #кравчук #ордло
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