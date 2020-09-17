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20:11 17.09.2020

Задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет полностью закрыта - Зеленский

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Задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет полностью закрыта - Зеленский

Изменения в государственный бюджет на текущий год, которые приняла Верховная Рада, позволят погасить задолженность по заработной плате перед работниками государственной шахты "Надежда", решить вопрос строительства общежития для Львовского национального университета имени Ивана Франко и моста в Сходнице, заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня наши народные депутаты проголосовали очень важный законопроект - изменения в бюджет. Мы полностью закрываем задолженность перед шахтерами шахты "Надежда" - это 50 млн грн. Разумеется, денег мало, но на заработную плату и на рабочие места мы должны всегда находить", - приводит высказывание главы государства его пресс-служба.

Также, по словам президента, принятые изменения в госбюджет позволят профинансировать строительство общежития для университета имени Ивана Франко во Львове.

"Я знаю, что был проблемный вопрос - построить общежитие на территории университета. Мы проголосовали изменения в бюджет – 50 млн грн уже выделено сейчас на все эти работы", - отметил Зеленский.

Кроме того, в рамках национальной программы "Большая стройка" еще на 589 млн грн увеличено финансирование строительства местных дорог на Львовщине.

"Это тоже очень важно - мы видим рекордное количество построенных дорог во Львовской области. Уже строится 250 км новых дорог на Львовщине. Построена важная дорога на Сходницу. Также сегодня проголосовали депутаты - спасибо, что они меня услышали - выделение еще 30 млн грн на мост в Сходнице, которого не хватало", - сказал президент.

Теги: #горняки #задолженность #зарплата
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