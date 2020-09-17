"Укрпошта" доставила 100 тыс. посылок с лекарствами

АО "Укрпошта" доставила 100 тыс. посылок с медикаментами ЗА 4 МЕСЯЦА.

"Только что - завтра это будет публичная информация - мы доставили стотысячную посылку с лекарствами за четыре месяца. То есть с нуля мы набрали 100 тыс. доставок лекарств домой", - заявил генеральный директор АО Игорь Смелянский в эфире KSE Business Transformation Week "Трансформационные лидеры. Публичный сектор" вечером в четверг.

Он также сообщил, что за время карантина "Укрпошта" открыла больше 30 новых отделений, планирует запустить 500 передвижных отделений до конца года, покрыв этой услугой семь областей.

"Мне хочется впервые в истории Украины оцифровать всю страну, чтобы в каждом уголке страны, даже там, где нет мобильной связи - а таких уголков еще много - была возможность предоставлять цифровые услуги - банковские, заказы на "Али-экспрессе" и т.п. И это осуществится не "когда-нибудь", а в следующем сентябре, когда последняя из 2500 машин поедет по Украине, и мы сможем предоставлять все эти услуги как в режиме онлайн, так и оффлайн", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Кабинет министров 23 марта принял постановление и внес изменения в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорту лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов). Согласно постановлению, "Укрпошта" наравне с другими операторами почтовой связи может доставлять потребителям лекарственные средства и сопутствующие товары.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.