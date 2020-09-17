Венедиктова требует исключить из проекта госбюджета-2021 норму о 1 тыс. грн прожиточного минимума для прокуроров

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателям комитетов Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и по вопросам бюджета с просьбой пересмотреть положения проекта закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 года" по определению прожиточного минимума для прокуроров.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, вопреки законодательству проектом вводится искусственно определенная расчетная величина - прожиточный минимум для исчисления должностных окладов прокуроров. Отмечается, что установленный для прокуроров размер – 1 тыс. грн.

"Уменьшение наполовину заработной платы прокуроров и возможные последствия этого не только нивелируют анонсированные повышения уровня материального обеспечения прокуроров, которые по результатам проведения аттестации подтвердили свою квалификацию и порядочность, но и ставят под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как института в целом", - заявила Венедиктова.

Так, генпрокурор призвала Шмыгаля и руководителей профильных комитетов при рассмотрении законопроекта в парламенте исключить "дискриминационные положения по оплате труда прокуроров".