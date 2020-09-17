Предварительная версия пожара в ресторане в центре Киева - взрыв бытовых газовых баллончиков, пострадали три работника кухни - ГСЧС

В результате взрыва бытовых газовых баллончиков на кухне заведения общественного питания в центре Киева в четверг травмированы три человека, сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

"По прибытию на место происшествия спасатели предварительно установили, что в помещении кухни вследствие разогрева печи, взорвались 4 бытовых газовых баллончика емкостью по 0.75 л. Пострадали 3 работника кухни, которые находились рядом, двух из которых с ожогами и травматическим шоком госпитализировали работники скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Кроме того, отмечается, что еще один человек, который травмировался, получил помощь на месте и от дальнейшей госпитализации отказался.

В 16:13 спасатели ликвидировали пожар.

Окончательная причина возникновения происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что в 16:06 в столичную полицию поступила информация о взрыве в одном из ресторанов, расположенных на Андреевском спуске. В результате взрыва пострадали два человека.