Глава ФБР назвал дискредитацию Байдена способом вмешательства РФ в выборы

В Вашингтоне наблюдают за активными действиями России по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года в США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

"Я думаю, разведсообщество сходится во мнении, что Россия продолжает предпринимать попытки вмешательства в наши выборы, прежде всего, через зловредное влияние из-за рубежа. На выборах 2016 года они нацеливались на избирательную инфраструктуру, сегодня этого нет, но мы видим очень активные попытки влияния со стороны России через зловредное влияние из-за рубежа", - сказал Рэй в четверг на слушаниях в комитете по национальной безопасности Конгресса США.

По словам Рэя, эти попытки, прежде всего, направлены на то, чтобы опорочить бывшего вице-президента США Джо Байдена. "Мы не будем мириться с иностранным вмешательством в наши выборы", - отметил он, добавив, что ФБР недавно поделилось информацией с Facebook и Twitter, что позволило им прикрыть ложные аккаунты, связанные с Россией.

Говоря об источниках достоверной информации в интернете, Рэй призвал пользователей обращаться к официальным сайтам, а не ориентироваться на информацию соцсетей.