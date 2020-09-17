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18:18 17.09.2020

Российского рэпера Басту исключили из перечня угрожающих нацбезопасности лиц – Минкультуры Украины

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Российского рэпера Басту исключили из перечня угрожающих нацбезопасности лиц – Минкультуры Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины исключило российского рэпера "Басту" из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности.

"В соответствии со ст.15 закона Украины "О кинематографии", Минкультуры осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. 31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста")", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Таким образом, по представлению СБУ соответствующим приказом Минкультуры от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка.

Теги: #минкультуры #сбу #россиянин #рэпер
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