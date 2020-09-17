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17:38 17.09.2020

Российские наемники один раз нарушения режима тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

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Российские наемники один раз нарушения режима тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

 Российские наемники с начала четверга один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 17 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Новогригорьевка вражеские подразделения открыли провокационный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что неприцельные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов, защитники оружие в ответ не применяли.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #перемирие #обстрелы
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