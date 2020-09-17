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16:51 17.09.2020

УЗА настаивает на восстановлении графиковых перевозок: это вопрос экономической безопасности Украины

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УЗА настаивает на восстановлении графиковых перевозок: это вопрос экономической безопасности Украины

Украинская зерновая ассоциация настаивает на немедленном восстановлении перевозок по расписанию движения маршрутных поездов. Соответствующие обращения направлены в Укрзализныцю, Мининфраструктуры и Минэкономразвития.

С 18 сентября Укрзализныця прекращает действие договора о перевозке грузов по расписанию движения маршрутных поездов (РРМП). Причина — расследование АМКУ по жалобе металлургических компаний. АМКУ посчитал графиковые перевозки таковыми, что создают неравные условия для собственников грузов.

В УЗА напомнили, аграрный экспорт приносит государству 40% валютных поступлений. При этом зерновая отрасль обеспечивает 15% ВВП. В этом году аграрии могут приблизиться к прошлогоднему рекордному урожаю зерновых, а экспорт может составить 56 млн тонн зерна. Однако без стабильной и эффективной работы железной дороги выполнить экспортные обязательства невозможно: порядка 65% зерна из регионов экспортируется через морские порты, к которым его доставляет исключительно ж/д транспорт. В связи с этим в УЗА считают, что отказ от графиковых перевозок с высокой долей вероятности спровоцирует коллапс ж/д перевозок в пиковый период, что приведет к срыву экспортных поставок.

«Перевозки на особых условиях соответствуют практике перевозок зерновых грузов ведущих стран мира, в том числе которые являются конкурентами на глобальном рынке украинской агропродукции. Отсутствие такой возможности для украинских экспортеров угрожает экономической безопасности и конкурентоспособности аграрной отрасли Украины на мировом рынке», — заявили в УЗА.

Кроме того, как отмечают в ассоциаиции, отказ от графиковых перевозок негативно скажется на прибыльности самой Укрзализныци. Транспортировка зерна обеспечивает 20% всего дохода грузовых ж/д перевозок, а графиковые перевозки принесли компании 207 млн грн дохода по итогам 2019 года.

 

УЗА призывает восстановить действие договора по РРМП и учесть интересы агроотрасли, которая сегодня является крупнейшим источником валютных поступлений. Ассоциация предоставила свои предложения и замечания к договору РРМП и надеется на то, что они будут учтены.

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Интерфакс-Украина
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