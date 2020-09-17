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16:55 17.09.2020

За помощника нардепа Юрченко внесли залог – ВАКС

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За помощника нардепа Юрченко внесли залог – ВАКС

Внесен залог в сумме 1 млн грн в качестве альтернативы аресту помощника народного депутата Александра Юрченко Ивана Фищенко, подозреваемого во взяточничестве, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Высшем антикоррупционном суде Украины.

"Вчера за него в полном объеме был внесён залог. Суд подготовил и выдал соответствующую справку", - сказали в пресс-службе ВАКС, добавив, что, скорее всего, Фищенко уже вышел на свободу.

Как сообщалось, 16 сентября по ходатайству прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ВАКС избрал меру пресечения помощнику народного депутата, подозреваемому в пособничестве в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

"Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн 552 грн залога", - сообщила пресс-служба САП во вторник вечером.

Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение пяти дней.

Пресс-служба САП не называет имя указанного помощника нардепа, как и имя самого парламентария. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об Иване Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом от "Слуги народа" Александром Юрченко.

Теги: #юрченко #залог #васу
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