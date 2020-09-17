События

16:41 17.09.2020

Нардепа Юрченко допросили в качестве подозреваемого, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения - САП

2 мин читать
Нардепа Юрченко допросили в качестве подозреваемого, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения - САП

Народный депутат Александр Юрченко в четверг был допрошен в качестве подозреваемого, также ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), после вручения подозрения народному депутату Украины проведен допрос указанного депутата в качестве подозреваемого и было вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

"Так, антикоррупционные органы будут просить суд принять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что о дате и времени заседания по избранию меры пресечения будет сообщено дополнительно.

Ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили о подозрении в совершении преступления народному депутату Александру Юрченко.

"17 сентября по поручению генерального прокурора прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры народному депутату Украины сообщено о подозрении", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг за голосование за представленные им предложения.

"Генеральным прокурором, по результатам изучения материалов уголовного производства, составлено и подписано сообщение о подозрении народному депутату Украины - члену комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины)", - рассказали в Оисе генпрокурора.

Теги: #допрос #юрченко #сап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:55 17.09.2020
За помощника нардепа Юрченко внесли залог – ВАКС

За помощника нардепа Юрченко внесли залог – ВАКС

16:22 17.09.2020
Арахамия не знает, где находится Юрченко

Арахамия не знает, где находится Юрченко

15:46 17.09.2020
Прокуроры САП вручили нардепу Юрченко подозрение

Прокуроры САП вручили нардепу Юрченко подозрение

13:14 17.09.2020
Юрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" - Кравчук

Юрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" - Кравчук

13:12 17.09.2020
Назначенные Радой члены конкурсной комиссии по отбору админдолжностей в САП политически ангажированы – нардеп Устинова

Назначенные Радой члены конкурсной комиссии по отбору админдолжностей в САП политически ангажированы – нардеп Устинова

12:31 17.09.2020
Рада определила своих представителей в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие админдолжностей в САП

Рада определила своих представителей в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие админдолжностей в САП

12:01 17.09.2020
В Офисе президента считают, что Юрченко "потерял этические основания быть депутатом"

В Офисе президента считают, что Юрченко "потерял этические основания быть депутатом"

11:27 17.09.2020
Зеленский подчеркивает, что за коррупцию никому не будет поблажек, и надеется на системные результаты и больше "посадок" от НАБУ, САП и ОГП уже "сегодня"

Зеленский подчеркивает, что за коррупцию никому не будет поблажек, и надеется на системные результаты и больше "посадок" от НАБУ, САП и ОГП уже "сегодня"

10:23 17.09.2020
Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Юрченко

Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Юрченко

10:13 17.09.2020
Верещук считает, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко

Верещук считает, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция подтвердила взрыв в ресторане в центре Киева, пострадали два человека

Российские наемники один раз нарушения режима тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

В центре Киева в ресторане произошел взрыв, двое пострадавших

За помощника нардепа Юрченко внесли залог – ВАКС

Решение КС не ставит под угрозу деятельность НАБУ – Центр противодействия коррупции

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция подтвердила взрыв в ресторане в центре Киева, пострадали два человека

Российские наемники один раз нарушения режима тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

В центре Киева в ресторане произошел взрыв, двое пострадавших

У родителей будет возможность выбрать или "пакет малыша" или монетизированную помощь – Минсоцполитики

УЗА настаивает на восстановлении графиковых перевозок: это вопрос экономической безопасности Украины

Решение КС не ставит под угрозу деятельность НАБУ – Центр противодействия коррупции

"Укрзализныця" с 25 сентября возобновляет курсирование "Интерсити+" Киев-Харьков

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Минцифры с профильными комитетами Рады разрабатывает законопроект "О защите персональных данных" по стандартам ЕС

Правительство более чем вдвое повышает порог заболеваемости для "красных" зон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА