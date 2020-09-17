Решение КС не ставит под угрозу деятельность НАБУ – Центр противодействия коррупции

Решение Конституционного суда Украины (КС), которым признается не соответствующим Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", не ставит под угрозу деятельность НАБУ, считают в Центре противодействия коррупции (ЦПК).

"Хотя суд и признал неконституционным полномочие образовывать НАБУ президентом, но это определение не имеет обратной силы. Следовательно, такое полномочие было реализовано однократно и было законным в момент образования органа и потеряет силу только в будущем. Это означает, что легитимность существования НАБУ и его создания несомненна. Также КС закрыл производство по части конституционности статуса НАБУ как государственного правоохранительного органа. Вместе с тем, это не исключает возможности повторного обжалования данной нормы в будущем, и поэтому ее также следует привести в соответствие с Конституцией Украины, устранив любые риски для НАБУ", - указывается в комментарии ЦПК.

В целом решение КС не создает угроз ни для предыдущей, ни для дальнейшей деятельности НАБУ, считают в ЦПК. Это значит, что все действия детективов в пределах уголовных производств были законными. Также законными и легитимными являются все решения, связанные с организацией деятельности НАБУ.

"В то же время, признание неконституционными полномочий президента, которые не предусмотрены Конституцией, соответствует предыдущей практике КС. Об этой проблеме было известно давно, однако, ее так и не решили", - подчеркивают в ЦПК.

Теперь у Верховной Рады есть три месяца для пересмотра неконституционных положений закона о НАБУ и внесения в него необходимых изменений.

"Очевидно, что теперь полномочия по назначению и увольнению директора НАБУ и другие неконституционные "права" президента должны быть ликвидированы. Вместо этого эти полномочия нужно делегировать другому субъекту - самый подходящий Кабинета министров", - считают в ЦПК.

В Центре отмечают, что в Офисе президента неоднократно озвучивали намерения "изменить Конституцию" и е желают терять полномочия по влиянию на деятельность Бюро.

"Это означает, что депутаты монобольшинства вместе с Офисом пойдут путем внесения временных изменений в закон и параллельно пытаться изменить Конституцию "под себя". Главная опасность в том, что такие временные изменения могут предусматривать назначение временного управляющего без всякого конкурса, как сейчас в ГБР. В конце концов, временный управляющий может превратиться в постоянного и контролируемого, ведь он будет оставаться в должности пока не будут приняты изменения в Конституцию, которые требуют 300 голосов", - подчеркнули в ЦПК.

Кроме того, изменения Конституции касательно НАБУ могут стать попыткой закрепить политическую зависимость органа и превратить назначение директора Бюро в политическое, без обязательности какого-либо конкурса.

"Депутатам и Зеленскому также будет выгодно не спешить с устранением неконституционных положений. Ведь по истечению предоставленного Конституционным судом срока НАБУ дольше будет оставаться в неопределенном законодательном поле. С высокой вероятностью при рассмотрении законодательных изменений будут попытки сузить гарантии независимости Бюро и его руководства, что является недопустимым, противоречит международным стандартам и предыдущим обязательствам Украины перед международными партнерами, оказывали существенную поддержку воплощению антикоррупционной реформы", - уверены в Центре.

Также в ЦПК предполагают, что депутаты попытаются уволить действующего директора НАБУ через переходные положения закона, которым будут вноситься изменения в неконституционные положения.

"Это подрывает независимость Бюро и создает крайне опасный прецедент на будущее, ведь таким образом может быть уволен любой неудобный руководитель НАБУ, что создает предпосылки для его политической зависимости. Это также противоречит предыдущей практике, ведь после решения КС по аналогичному делу о НКРЭКУ члены коллегиального органа сохранили свои должности и продолжили выполнять полномочия", - резюмируют в ЦПК.

Как сообщалось, в конце июля 50 народных депутатов подали в КС представление, в котором обжаловали закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 № 1698-VII с изменениями. Авторы представления считают, что Конституции Украины не соответствуют абзац первый ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ государственным правоохранительным органом.

Также парламентарии считают не соответствующим основному закону закрепление полномочий президента создавать НАБУ, назначать и увольнять с должности директора НАБУ, определять трёх членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро

28 августа в НАБУ заявили, что КС принял представление на рассмотрение. В тот же день КС признал неконституционным указ пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Положения закона, признанные неконституционными, потеряют силу через три месяца после принятия судом решения. Верховная Рада должна неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с решением КС.