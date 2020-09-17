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16:01 17.09.2020

"Укрзализныця" с 25 сентября возобновляет курсирование "Интерсити+" Киев-Харьков

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"Укрзализныця" с 25 сентября возобновляет курсирование "Интерсити+" Киев-Харьков

 АО "Укрзализныця" (УЗ) с 25 сентября возобновляет курсирование скоростного поезда "Интерсити+" №724/723 Киев - Харьков.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, он будет ходить ежедневно и будет останавливаться на станциях "Дарница", "Миргород" и "Полтава-Киевская".

Пассажиров будут обслуживать электропоезда Hyundai. Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.

При этом компания отмечает, что в связи с плановыми путевыми работами в период с 15 по 23 октября вместо поезда №724/723 Киев - Харьков будет курсировать поезд №720/719 Киев - Харьков. Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова - 16, 17, 19, 23 и 24 октября.

Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребенке, Миргороде, Полтаве и на других станциях. После завершения ремонтных работ "Интерсити+" №724/723 Киев - Харьков возобновит курсирование.

Теги: #интерсити #укрзализныця
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