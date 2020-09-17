Минцифры с профильными комитетами Рады разрабатывает законопроект "О защите персональных данных" по стандартам ЕС

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с профильными комитетами и уполномоченным Верховной Рады по правам человека разрабатывают законопроект "О защите персональных данных", который будет отвечать европейским стандартам.

Как отмечается в сообщении на сайте Минцифры в четверг, при написании документа используется опыт по внедрению Регламента о защите данных Европейского Союза (GDPR) ведущих стран.

При поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" юридической фирмой "Саенко Харенко" был проведен анализ национального законодательства о защите персональных данных разных стран.

Анализ влияния GDPR на национальное законодательство различных стран, в частности, Германии, Великобритании, Израиля, Турции и штата Калифорния (США) показал, что на международном уровне GDPR как правовая регуляторная основа приобретает все большее значение.

По информации Минцифры, в Украине со времени принятия закона "О защите персональных данных" существенно увеличилась активность в обработке данных в интернете, особенно, в сфере big data и социальных медиа.

"Поэтому сейчас есть острая потребность в полном обновлении практического регулирования и применения этого закона в соответствии со стандартом ЕС", - подчеркнули в Минцифры.

Разработка современного закона "О персональных данных", по мнению министерства в будущем позволит подать заявку на получение решения ЕС относительно адекватности защиты персональных данных для Украины. А постоянное внедрение европейских стандартов по регулированию защиты персональных данных приблизит Украину к полной интеграции в Единый Цифровой рынок ЕС.