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14:21 17.09.2020

В Черниговской области у мужчины изъяли наркотики на сумму более 1 млн грн

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В Черниговской области у мужчины изъяли наркотики на сумму более 1 млн грн

В Черниговской области правоохранители задержали мужчину, который оборудовал во дворе и в комнате своего дома теплицы для выращивания наркосодержащих растений. Помимо этого, в его домовладении правоохранители обнаружили и изъяли экстази, амфетамин, каннабис и незарегистрированное ружье.

"Во время санкционированного обыска в доме и придомовых сооружениях правоохранители обнаружили 20 кг высушенных растений конопли, 10 кг измельченного вещества растительного происхождения, похожего на марихуану, более 50 таблеток экстази, около 60 граммов порошкообразного вещества белого цвета, похожего на амфетамин, пол-литра экстракта каннабиса, 15 кг семян конопли, а также незарегистрированное гладкоствольное ружье и патроны к нему", - сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Кроме того, полицейские обнаружили, что правонарушитель оборудовал под мини-теплицу одну из жилых комнат домовладения и выращивал в ней наркосодержащие растения. Помещение было оснащено вентиляцией, искусственным освещением, лампами обогрева и другим оборудованием.

Также на территории приусадебного участка оперативники обнаружили около 70 растения конопли элитного сорта, которые человек выращивал во дворе, и более 30 растений конопли в специально оборудованной теплице

Все обнаруженные вещественные доказательства были изъяты и направлены на проведение экспрертного исследования.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотических средств превышает 1 млн грн.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Теги: #черниговская_область #наркотики
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